На Харківщині СБУ затримала ще одну ворожу поплічницю. Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку.

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Жінка вирішила стати "поштаркою" окупантів

Колаборантка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "почту".

При цьому вона обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" і передала агресорам майже 2 мільйони гривень, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Зрадниця вербувала своїх колег та закликала віддавати гроші "Укрпошти"

Жінка формувала підконтрольну Росії поштову мережу у тоді ще окупованих Балаклії та Ізюмі. Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс Росії держмайно "Укрпошти".

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її. Їй вже повідомили про підозру.

Пошта окупантів теж має збитки

Нагадаємо, що лише за 3 місяці повномасштабного вторгнення російські загарбники відправили до Росії 58 тонн награбованого в Україні майна.

Але війна проти України все ж негативно позначилась на поштах агресорів. Асоціація Європейських державних поштових операторів PostEurop призупинила членські права пошти Росії та Білорусі. Це перший прецедент в історії існування PostEur.

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