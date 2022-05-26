Ще раніше в мережі опублікували кадри з білоруського міста Мозиря, де показали, як російські військові відправляють додому награбоване майно.

До теми Із краденої вантажівки у свою: відео, як окупанти вивозять у Крим награбоване на Херсонщині

За даними журналістів, аномальне зростання відправлень, яке співпало з початком війни, підтверджують версію масового мародерства окупантів. Цікаво, що загарники пограбували навіть власну армію та відправили поштою військовий безпілотник.

Що відомо про мародерство росіян

29 березня українська влада повідомила про виведення частини російських військ з Київської області. Одночасно з цим обсяг підозрілих замовлень із прикордонних міст поступово збільшувався.

Якщо 26 березня їх було 338 кілограмів, то 29 березня вага перевалила за тонну, а 2 квітня перевищила 2,5 тонни.

Пік таких посилок припав на 4 квітня – майже чотири тонни. Після короткого спаду рівно через тиждень вага підозрілих замовлень знову зростала до трьох тонн, після чого почалося зниження.



Скільки окупанти відправили награбованого за час війни / Інфоргафіка "Медіазони"

Додамо, що у квітні в мережі з’явилося відео з російськими військовими, які надсилають посилки з технікою та речами через відділення СДЕК у білоруському Мозирі. Згодом ЗМІ знайшли ще один пункт, де активно відправляли посилки окупанти – у Новозибкові Брянської області.

Найбільше з виявлених ЗМІ замовлень важило 381 кілограм, його відправили з прикордонного Рильська до передмістя Єкатеринбурга.

Журналісти склали нову карту відправлень, записали та проаналізували кілька десятків годин відео з прикордонного пункту у Валуйках.

Звідки відправили найбільше тонн награбованого

За даними ЗМІ, з міста Валуйки з 21 лютого по 20 травня відправили понад 15 тонн підозрілих вантажів. Місто знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною та за 20 кілометрів від самопроголошеної республіки на Луганщині.

З Клінцов, міста за 60 кілометрів від українського кордону, за той самий проміжок часу відправили понад 13 тонн.

Затри місяці найбільше вантажів із прикордонних міст відправили до Москви та Єкатеринбурга — 10,3 та 6 тонн відповідно. Досить багато замовлень було й у Петербург.

Лідером серед "підозрілих" міст стала Юрга, місто на північному заході Кемеровської області. З прикордоння України близько 5,8 тонни пішло до міста, де мешкає всього 80 тисяч людей.



Скільки награбованого відправили в російські міста / Інфографіка "Медіазони"

Як журналісти отримали такі дані? Поштовий сервіс СДЕК дозволяє клієнтам відстежувати відправлення, тому за номером замовлення сайт компанії показує докладний маршрут від пункту прийому до видачі.

Журналісти вибрали 46 відділень СДЕК у найближчих до кордону з Україною населених пунктах Білорусі, Росії та Криму. Щоб відстежити ланцюжки посилок, перевірялися випадки, коли з цих прикордонних відділень за один день відправляли більше двох великих замовлень в те саме місце.

В результаті "підозрілі" посилки (награбоване – 24 канал) були знайдені в 13 прикордонних пунктах СДЕК:

в Армянську та Джанкої в Криму,

в Покровському Ростовській області,

у Богучарі та Россоші Воронезькій області,

у Валуйках Білгородської області,

у Залізногірську та Рильську Курської області,

у Климово та Клінці Унече Брянської області,

у білоруському Мозирі.

Якщо дивитися з боку України, то Валуйки – це Харківський напрямок, Клинці, Новозибків та Мозир – Київсько-Чернігівський, Рильськ – Сумський, а Джанкой та Армянськ – Херсонсько-Мелітопольський.



Окупанти до Єкатеринбурга відправили понад 6 тонн награбованого / Скріншот карти

Повну карту обсягу вантажів, відправлених окупантами до різних міст Росії – дивіться за цим посиланням.

У Валуйках військові відправляли кросівки, шини, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет та багато іншого.

Дивіться відео, як окупанти відправляють награбоване:



Росіяни, ймовірно, вкрали у своєї ж армії

На відео видно, що 29 квітня до пункту СДЕК зайшов офіцер, який тягнув за собою важкий ящик. У ньому лежав безпілотник, схожий на "Орлан".

Проте БПЛА "Орлан-10" використовується Збройними силами Росії для підтримки конвоїв, виявлення цілей та коригування вогню.

Журналістам не вдалося відстежити отримання "Орлана" в пункті призначення. У цей день замовлення важче 10 кілограмів з Валуйок вирушали до Батайська, Бердська, Виборга, Зеленогірська, Кизила, Москви, Мурманська, Новосибірська, Улан-Уде, Уссурійська і Хабаровська.

Мародерство росіян в Україні: останні новини

Російські окупанти 18 травня пограбували приміщення Держспоживслужби у Херсонській області. Вони вкрали значну кількість техніки.

На Запоріжжі у Пологах росіяни на початку травня викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Він був розміщений у магазині, який частково зруйнували під час обстрілу.

Окупанти пограбували будинок, де раніше проживав нардеп Роман Костенко. Причиною стала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли.

У Лисичанську окупанти покрали машини. Правоохоронці лише за добу можуть отримати 6 таких повідомлень. Із Кремінної росіяни вивозять обладнання з лікарень та шкіл. Всю сучасну техніку відправили до Росії.

Крім того, окупанти крадуть українське продовольство. Зокрема, вони вивезли з Луганщини запас зерна майже на 3 роки – близько 100 тисяч тонн.

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