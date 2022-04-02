Білоруські джерела повідомляють, що окупанти оформлюють доставку речей, які вони отримали внаслідок мародерства в Україні.

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Так російські бойовики відправляли речі у відділенні російської служби доставки СДЕК у Мозирі.

Так само окупанти заходили на пошту в Хойніках та запитували про можливість відправлення міжнародних посилок – мобільних телефонів та інших речей, повідомили білоруські джерела.

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