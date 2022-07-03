Це перший прецедент в історії існування PostEur

В Укрпошті повідомили, що членські права пошти Росії та Білорусі призупинено в Асоціації Європейських державних поштових операторів PostEurop. Як йдеться у повідомленні, це перший прецедент в історії існування PostEur.

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В Укрпошті зазначили, що членські права пошти Росії та Білорусі призупинено на невизначений термін. Повідомляється, що рада директорів Асоціації спеціально внесла зміни до свого Статуту, щоб накласти обмеження на Росію і Білорусь.

Призупинення членства в Асоціації означає, що пошти Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь в цивілізованому розвитку поштової галузі. А це точно повпливає на їхні відносини з іншими поштами світу,

– йдеться у повідомленні Укрпошти.

Росія втрачає зв'язок з цивілізованим світом

Країни Заходу запроваджують санкції щодо Росії за військову агресію проти України. Також під санкціями опинилася Білорусь, в якій диктаторський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка підтримує Росію.

Європейський Союз і США схвалили ряд болісних санкцій проти Росії, які включають заборону на експорт російського золота та вугілля й часткове нафтове ембарго.

28 червня Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет обмежень проти Росії за військове вторгнення в Україну. Під санкціями опинилася корпорація "Ростех", приватні військові компанії та колаборанти.

Чи не найважливішим стало те, що США заборонили експорт російського золота. Як зазначили у Мінфіні США, золото є найбільшим експортним товаром Росії, за винятком енергоносіїв.

Також заборону на російське золото запровадили Канада і Японія. Ідентичний крок готують у Європейському Союзі.

Через агресію проти України ринок Росії покидають великі компанії. Нещодавно ринок країни-агресорки вирішив покинути найбільший у світі виробник алкогольних напоїв Diageo. Окрім того, американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів та програмного забезпечення NVIDIA зупинив продаж нових ліцензій російським компаніям.

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