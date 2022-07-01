ЄС почав розробляти санкції проти російського золота

Про те, що ЄС може запровадити ембарго на російське золото, вже мовилося і раніше. Таке рішення має на меті подальшу ізоляцію Росії від світової економіки шляхом запобігання її участі на ринку золота. При цьому про підготовку нового пакету санкцій ЗМІ поки не повідомляли.
Проте галузеві аналітики висловлюють менший ентузіазм, і описують заборону як скоріше символічну, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії.
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