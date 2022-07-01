ЄС почав розробляти санкції проти російського золота

Наразі ЄС розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій. Він передбачатиме й ембарго на імпорт російського золота, повідомляють ЗМІ.

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Про те, що ЄС може запровадити ембарго на російське золото, вже мовилося і раніше. Таке рішення має на меті подальшу ізоляцію Росії від світової економіки шляхом запобігання її участі на ринку золота. При цьому про підготовку нового пакету санкцій ЗМІ поки не повідомляли.

Проте галузеві аналітики висловлюють менший ентузіазм, і описують заборону як скоріше символічну, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії.

Важливо: золото є другим за величиною експортним товаром для Росії після енергоносіїв. Росія виробляє близько 10% золота, що видобувається у світі щороку. Її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму в 2014 році. Зазначається, що підготовка до нового пакету санкцій наразі триває. Він також охоплюватиме корективи раніше схвалених заходів, які можуть включати зміни правил транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінграда. Санкції проти російської нафти та газу Лідери G7 на зустрічі в Німеччині цього тижня також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту, зокрема, мовиться про заборону таких послуг як страхування, необхідне для транспортування сирої нафти та нафтопродуктів. Водночас, за даними агенства, цей механізм не запрацює найближчим часом. Крім того, низка європейських країн наполягає на посиленні санкцій й на російський газ. Але наразі в ЄС немає готовності до рішучих санкційних кроків. Натомість у найближчому майбутньому увага, швидше за все, буде зосереджена на посиленні та розширенні вже існуючих заходів, як-от обмеження на експорт технологій, а також санкції проти російських магнатів і організацій.