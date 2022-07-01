ЕС начал разрабатывать санкции против российского золота

О том, что ЕС может ввести эмбарго на российское золото, уже говорилось и раньше. Такое решение преследует цель дальнейшей изоляции России от мировой экономики путем предотвращения ее участия на рынке золота. При этом о подготовке нового пакета санкций СМИ пока не сообщали.
Однако отраслевые аналитики выражают меньший энтузиазм и описывают запрет как скорее символический, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России.
Следует обратить внимание – В "Нафтогазе" России отреагировали на исторический экспорт газа: смотрите видео