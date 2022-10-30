К сожалению, новости о перебоях с электроэнергией стали для украинцев обыденностью. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона рассказал о веерных отключениях света.

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Что известно о плановом выключении света в Харькове и области

Синегубов сообщил, что с завтрашнего дня – то есть с 31 октября – в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Харьковская областная военная администрация разработала график. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Совместно с Облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Просим отнестись с пониманием. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 07:00 до 22:00,

– написал глава области.

Важно! Отключений не будет в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области. Также индивидуально власти будут прорабатывать вопросы экономии электроэнергии с предприятиями, поскольку некоторые производства не могут останавливать процессы.

Синегубов об отключении света в Харьковской области: смотрите отрывок из телемарафона

Почему нужно экономить электроэнергию

Из-за российских атак миллионы украинцев испытывают проблемы с электроснабжением. Об этом неоднократно заявлял, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.

Он отмечал, что нужно ограничивать электропотребление, чтобы власти не прибегали к плановым отключениям света. Экономия самими гражданами электричества поможет стабилизировать ситуацию в энергосистеме.



Экономия электроэнергии – как распланировать использование приборов / Инфографика 24 канала

Украинцы понимают проблему, поэтому экономят электричество, однако тоже успевают смеяться над ситуацией. Сеть недавно взорвалась мемами о ситуации в энергосистеме. Украинцы точно знают, что беда боится шуток. Поэтому за последние месяцы количество мемов в соцсетях значительно возросло.

Не смешно сегодня разве жителям Ровенщины. В нескольких районах областного центра горожане остались без электроэнергии. Об этом сообщил мэр Александр Третьяк, однако он также отметил, что энергетики уже работают и проводят необходимые ремонтные работы.

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