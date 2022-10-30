На жаль, новини про перебої з електроенергією стали для українців буденністю. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону розповів про віялові відключення світла.

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Що відомо про планове вимкнення світла в Харкові та області

Синєгубов повідомив, що від завтра – тобто від 31 жовтня – у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії. Харківська обласна військова адміністрація розробила відповідний графік. Ознайомитись з ним можна за посиланням.

Спільно з Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 07:00 до 22:00,

– написав очільник області.

Важливо! Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Також індивідуально влада пропрацьовуватиме питання економії електроенергії з підприємствами, оскільки деякі виробництва не можуть зупиняти процеси.

Синєгубов про відключення світла на Харківщині: дивіться уривок з телемарафону

Чому потрібно економити електроенергію

Через російські атаки мільйони українців мають проблеми з електропостачанням. Про це неодноразово заявляв, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Він наголошував на тому, що потрібно обмежувати електроспоживання, аби влада не вдавалась до планових відключень світла. Економія самими громадянами електрики допоможе стабілізувати ситуацію в енергосистемі.



Заощадження електроенергії – як розпланувати використання приладів / Інфографіка 24 каналу

Українці розуміють проблему, тому заощаджують електрику, однак також встигають сміятися з ситуації. Мережа нещодавно вибухнула мемами щодо ситуації в енергосистемі. Українці точно знають, що лихо боїться жартів. Тому упродовж останніх місяців кількість мемів у соцмережах значно зросла.

Не смішно хіба сьогодні жителям Рівненщини. У декількох районах обласного центру містяни залишились без електроенергії. Про це повідомив мер Олександр Третяк, однак він також зазначив, що енергетики уже працюють та проводять необхідні ремонтні роботи.

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