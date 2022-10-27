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На Харьковщине нашли новое массовое захоронение

Как стало известно, в могиле похоронены, по меньшей мере, 17 человек – гражданских и военных Вооруженных Сил Украины. Три тела военнослужащих следователи изъяли в первый день работы.

О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. По их словам, оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.

Предварительно, у нас есть данные о по меньшей мере 17 телах погибших. Как говорят местные, наши военные погибли в бою и их здесь похоронили,
– рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма.

Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать жителям села. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы и убрали сорняки.

Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Харьковской области нашли массовое захоронение мирных людей / фото Нацполиция Украины

Массовые захоронения в Харьковской области

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