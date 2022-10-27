Массовое захоронение обнаружили в Боровском районе. Полиция уже задокументировала преступления российских захватчиков.
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На Харьковщине нашли новое массовое захоронение
Как стало известно, в могиле похоронены, по меньшей мере, 17 человек – гражданских и военных Вооруженных Сил Украины. Три тела военнослужащих следователи изъяли в первый день работы.
О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. По их словам, оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.
Предварительно, у нас есть данные о по меньшей мере 17 телах погибших. Как говорят местные, наши военные погибли в бою и их здесь похоронили,
– рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма.
Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать жителям села. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы и убрали сорняки.
Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Кроме того, следователи открыли уголовное производство по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
В Харьковской области нашли массовое захоронение мирных людей / фото Нацполиция Украины
Массовые захоронения в Харьковской области
- В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения обнаружили более 400 тел.
- Также в Изюме было обнаружено еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.
- Кроме того, полиция обнаружила под Изюмом два мумифицированных тела. Их останки отправили на экспертизу, чтобы установить причины смерти.
- На эти ужасы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия повсюду оставляет после себя смерть.
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