Путін та Лукашенко проведуть пресконференцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Путін може прокоментувати Україну

Сьогодні, 13 березня, Путін планує зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після зустрічі Путін дасть пресконференцію.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не виключив, що Путін прокоментує питання України на пресконференції.

Нагадаємо, ISW писав, що пропозиція про перемир'я може викликати певні незручності для Росії. Однак вона спробує отримати з цього вигоду або принаймні затягнути його погодження якнайдалі.

Кремль хоче, щоб США обговорили з ним цю пропозицію окремо, а не оголошували про неї вже. Це дає Москві час підготувати свою відповідь.

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню.