Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що противник може планувати наступ з будь-якої прикордонної області. Для того, щоб цього не допустити, потрібно діяти на випередження.

До теми ЗСУ намацали слабке місце росіян: чи стане наступ на Бєлгородщині аналогом Курської операції

Які переваги може здобути Україна

Дуже важливо завдавати ударів по скупченню особового складу на російській території, атакувати командні центри, нищити їхню тактичну авіацію. Зараз важко сказати, що відбувається на Бєлгородщині – прикордонні бої чи спланована військова операція.

У будь-якому випадку зрозуміло, що росіяни готові сприймати той факт, що ЗСУ можуть зайти на їхню територію. Це показала Курська операція,

– підкреслив Іван Тимочко.

Другий момент полягає в тому, що Бєлгородщина – це величезний логістичний хаб, який виконує завдання з підтримки російських військ на Харківському, Сумському, Лиманському напрямках. Завдати ударів по такій інфраструктурі, або військах, які її обслуговують – є дуже важливим. Такі плани треба втілювати.

Удари HIMARS по російських гелікоптерах свідчить про те, що в України немає обмежень на атаки по російській території. Росія в один момент втратила близько 60 мільйонів доларів, бо К-52 – це ударний гелікоптер, яким країна-агресорка дуже пишається.

На момент повномасштабного вторгнення, таких гелікоптерів було приблизно 200. За підтвердженими даними не менше, ніж 50 одиниць ми знищили протягом боїв. Ними росіяни навіть пробували заміняти реактивні системи залпового вогню або великокаліберну артилерію.

Щодо гелікоптерів Мі-8, то це була остання їхня модифікація. По собівартості вони можуть не поступатися К-52, тому в будь-якому випадку Росія зазнала серйозного удару, а Україна продемонструвала чудову роботу.

Чергове приниження росіян

Військові вже проводили рейди на Бєлгородську область. Їх організовували російські добровольці, але вони обмежувалися заходом і виходом з території. Зараз ситуація інша. Російські військкори почали писати, що Збройні сили фактично зайняли Бєлгородщину, показували обличчя своїх військових, впадали в істерику.

У цьому випадку росіяни самі винесли на поверхню своє чергове приниження. Вони у публічному просторі підтвердили, що не можуть контролювати свої кордони, а Україна потенційно здатна зайти на їхню територію,

– наголосив Іван Тимочко.

Хоча на цьому етапі ніяких офіційних підтверджень немає, але є впевненість, що наша держава може планувати такі військові операції на різних напрямках і завдавати окупантам серйозних ударів.

Це змусить росіян знову перекидати резерви, міняти логістику, а на все це потрібен час. Ба більше, російське військово-політичне керівництво буде змушене пояснювати ситуацію на міжнародних переговорних майданчиках і виправдовуватися. Це серйозно послабить їхні позиції.

Операція на території противника також свідчить про те, що ми зробили серйозні висновки й здобули важливий досвід з Курської операції.

Зауважимо, в Інституті вивчення війни написали, що Збройні Сили просунулися у західній частині Бєлгородщини. Російські джерела також підтверджують атаки з боку невеликих піхотних груп. Зі свого боку росіяни просуваються на півночі Сумської області.