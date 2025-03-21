Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ЗСУ справді могли прорвати кордон Бєлгородщини. Для цього є лише одна мета.

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Для чого ЗСУ прорив в Бєлгородську область

Ексспівробітник СБУ зазначив, що російські пропагандисти кричать про наступ на Бєлгородську область протягом 3 днів. Це справді може бути не ІПСО, Україна могла розпочати там наступальні дії.

Моє припущення – ми намагаємось знову відтягнути російську увагу від інших фронтів. Насамперед від Курського напрямку та Сумської області, куди Росія, на жаль, зайшла,

– пояснив він.

Ступак зауважив, що російські безпілотники та снаряди вже долітають в напрямку Сум на відстані 13 кілометрів.

Важливо! Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив прорив в Бєлгородської області.

Водночас російські воєнкори б'ють на сполох та усвідомлюють, що окупантам може не вдатись вибити українських військових з Бєлгородської області. Основна причина – велика кількість озер, що ускладнить просування ворожих військ. В такому випадку окупанти могли б діяти лише з повітря, що ставить під загрозу їхню ж авіацію.

Ексспівробітник СБУ додав, що росіян також турбує відсутність газових труб на Бєлгородщині. Тобто трюк, який вони зробили на Курщині з проходом по цих трубах десанту, вони не повторять.

Нагадаймо, що Повітряні сили офіційно повідомили про знищення командного пункту 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів ЗСУ на території Сумської області.