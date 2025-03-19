В ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що останнім часом окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на території України. Саме із цим пов'язані дії ворога на півночі Сумщини, передає 24 Канал.

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Чого прагне ворог на Сумщині

Демченко припустив, що противник хоче добитися оточення Сил оборони на Курщині. Адже напрямок Журавки і Новенького – це фактично край тієї території в межах Курської області, де перебувають українські сили.

Крім того, ворог прагне перерізати логістичні шляхи.

За словами Демеченка, великого угруповання росіян на Сумщині немає. Ворог намагається потрапити у регіон невеликими штурмовими групами до 5 осіб та закріпитися біля Новенького та Журавки. Задля того, аби просунутися максимально швидко і глибоко територією України противник використовує квадроцикли.

Нагадаємо, що заяви російської влади про нібито оточення ЗСУ у Курській області не відповідає дійсності. Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що жоден наш підрозділ не оточений. Воїни відійшли на більш вигідні позиції і продовжують тримати оборону, аби завадити ворогу проникнути на територію нашої країни.