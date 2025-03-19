В эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что в последнее время оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий на территории Украины. Именно с этим связаны действия врага на севере Сумщины, передает 24 Канал.

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Чего хочет враг на Сумщине

Демченко предположил, что противник хочет добиться окружения Сил обороны на Курщине. Ведь направление Журавки и Новенького – это фактически край той территории в пределах Курской области, где находятся украинские силы.

Кроме того, враг стремится перерезать логистические пути.

По словам Демеченко, большой группировки россиян на Сумщине нет. Враг пытается попасть в регион небольшими штурмовыми группами до 5 человек и закрепиться возле Новенького и Журавки. Для того, чтобы продвинуться максимально быстро и глубоко по территории Украины противник использует квадроциклы.

Напомним, что заявления российских властей о якобы окружении ВСУ в Курской области не соответствует действительности. Министр обороны Рустем Умеров отметил, что ни одно наше подразделение не окружено. Воины отошли на более выгодные позиции и продолжают держать оборону, чтобы помешать врагу проникнуть на территорию нашей страны.