Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что противник может планировать наступление с любой пограничной области. Для того, чтобы этого не допустить, нужно действовать на опережение.

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Какие преимущества может получить Украина

Очень важно наносить удары по скоплению личного состава на российской территории, атаковать командные центры, уничтожать их тактическую авиацию. Сейчас трудно сказать, что происходит на Белгородщине – пограничные бои или спланированная военная операция.

В любом случае понятно, что россияне готовы воспринимать тот факт, что ВСУ могут зайти на их территорию. Это показала Курская операция,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Второй момент заключается в том, что Белгородщина – это огромный логистический хаб, который выполняет задачи по поддержке российских войск на Харьковском, Сумском, Лиманском направлениях. Нанести удары по такой инфраструктуре, или войскам, которые ее обслуживают – очень важно. Такие планы надо воплощать.

Удары HIMARS по российским вертолётам свидетельствует о том, что у Украины нет ограничений на атаки по российской территории. Россия в один момент потеряла около 60 миллионов долларов, потому что К-52 – это ударный вертолет, которым страна-агрессорка очень гордится.

На момент полномасштабного вторжения, таких вертолетов было примерно 200. По подтвержденным данным не менее, чем 50 единиц мы уничтожили в течение боев. Ими россияне даже пробовали заменять реактивные системы залпового огня или крупнокалиберную артиллерию.

Относительно вертолетов Ми-8, то это была последняя их модификация. По себестоимости они могут не уступать К-52, поэтому в любом случае Россия понесла серьезный удар, а Украина продемонстрировала отличную работу.

Очередное унижение россиян

Военные уже проводили рейды на Белгородскую область. Их организовывали российские добровольцы, но они ограничивались заходом и выходом с территории. Сейчас ситуация другая. Российские военкоры начали писать, что вооруженные силы фактически заняли Белгородщину, показывали лица своих военных, впадали в истерику.

В этом случае россияне сами вынесли на поверхность свое очередное унижение. Они в публичном пространстве подтвердили, что не могут контролировать свои границы, а Украина потенциально способна зайти на их территорию,

– отметил Иван Тимочко.

Хотя на этом этапе никаких официальных подтверждений нет, но есть уверенность, что наше государство может планировать такие военные операции на разных направлениях и наносить оккупантам серьезные удары.

Это заставит россиян снова перебрасывать резервы, менять логистику, а на все это нужно время. Более того, российское военно-политическое руководство будет вынуждено объяснять ситуацию на международных переговорных площадках и оправдываться. Это серьезно ослабит их позиции.

Операция на территории противника также свидетельствует о том, что мы сделали серьезные выводы и получили важный опыт из Курской операции.

Заметим, в Институте изучения войны написали, что Вооруженные Силы продвинулись в западной части Белгородской области. Российские источники также подтверждают атаки со стороны небольших пехотных групп. Со своей стороны россияне продвигаются на севере Сумской области.