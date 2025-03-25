Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что пока не говорится об аналоге Курской операции, но все может измениться при одном условии.

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Издание Forbes сообщает, что украинские спецподразделения вместе с разведкой провели успешную операцию в Белгородской области, уничтожив сразу 4 российских вертолета – два боевых Ка-52 и два транспортных Ми-8. По словам Шарпа, это значительный успех, который является редким даже в истории других войн.

Однако пока неясно, что именно происходит в Белгородской области. Информация поступает в основном от "z-военкоров", и по косвенным признакам можно предположить, что Украина привлекла небольшие силы. Пока речь не идет об аналоге Курской операции, если, конечно, украинское командование не подготовило "сюрприз".

Вероятно, имеем дело с батальонной операцией, которая имеет целью занятие отдельных рубежей, нанесение вреда противнику и, возможно, попытки захватить оборонительные позиции.

Речь может идти о беспокоящих действиях отвлекающего характера,

– подчеркнул Давид Шарп.

Украинские войска обнаружили слабое место в обороне россиян на границе с Белгородщиной и стремятся максимально использовать этот момент для отвлечения ресурсов врага. Военный обозреватель считает, что операция реализуется по заранее разработанному плану. Украина имеет резервы, однако может переориентировать их на более приоритетные направления, чем Белгородская область.

Заметим, что Воздушные силы Украины нанесли удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово. В результате атаки удалось уничтожить средства связи и другого технического оборудования.

Где расположено Глотово: смотрите на карте