Россия не способна к стратегическим наступательным операциям, на которые решилась в 2022 году. Зато оккупанты способны вести стратегические оборонные операции. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал старший аналитик фонда "Вернись живым" и Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

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Белесков объяснил, что для наступательных стратегических операций России нужно восстанавливать свой потенциал. По разным оценкам, этот процесс может занять около 10 лет.

Оценки того, сколько этот процесс может занять, я видел разные. Кто-то утверждает, что 10+ лет, кто-то – до 10. Точных данных, разумеется, никто предоставить не может, однако для обновления возможностей к большим продвижениям вперед Москве действительно нужно время,

– сказал аналитик.

Как свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, россияне потеряли в Украине более 4 тысяч танков. Если предположить, что ВПК России будет выпускать по 400 танков в год, то противнику при лучшем сценарии потребуется 10 лет на восстановление.

"Даже, если они в год будут производить по 400 единиц, при условии прекращения боевых действий, им нужно как раз 10 лет для восстановления. Хотя и изготовление такого количества боевых машин в год – незаурядный вызов для рашистов, поскольку они выпускают по 200 в год. Да и боестолкновения пока не остановятся, что вполне понятно", – сказал Белесков.

Аналитик подчеркнул, что Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину 12 лет.

Поэтому для стратегических наступательных операций Кремлю требуется много условий. Для того, чтобы Россия решилась на то, что мы увидели 24 февраля 2022 года, она шла 12 лет. Захватчики осуществляли модернизацию своей армии, занимались перевооружением, но находились в гораздо лучших условиях, чем сейчас.

– отметил он.

Какие проблемы создают стратегические оборонные операции России

Белесков заявил, что для стратегических оборонных операций россиянам нужно гораздо меньше потенциала, что является проблемой для Украины.

Именно сейчас приоритетными для России стратегические оборонные операции. Где-то их осуществляют с переходом в глухую оборону, как на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Где это происходит более проактивно, как в районе Купянска или Авдеевки,

– сказал он.

Аналитик отметил, что политические цели россиян состоят в сохранении контроля за оккупированными территориями и срыве украинского наступления.

По его словам, россияне "хотят усилить свои переговорные позиции, убедить мир в том, что нужно остановить помощь Киеву, а украинцы должны отказаться от своих земель".

Как сказал Белесков, России достаточно вести эффективную оборону, чтобы достичь своих политических целей.

"Поэтому, к сожалению, основная проблема сейчас и заключается в том, что, в отличие от 2022-го, в этом году России для достижения своих политических целей достаточно просто вести эффективную оборону, это является главным вызовом как для нас, так и для наших партнеров", – резюмировал он.

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