Именно миротворческий контингент, его мандат и размещение вызвал больше всего обсуждений. Как рассказал 24 Каналу основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, сейчас есть один важный фактор, который не позволяет Европе ввести свои войска.

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Что останавливает Европу от решительных действий

Сегодня одна из важнейших задач – это сделать так, чтобы общество в Европе проснулось. Люди должны понимать, что они также могут подвергнуться агрессии со стороны России, сейчас над ними также нависла угроза.

Политическое руководство стран Европы осознало, что надо вступать в бой по-настоящему. Их сдерживает то, что население этого не понимает, а угрозу воспринимает как очень далекую и нереальную,

– отметил Евгений Савостьянов.

Войну в Украине европейцы не воспринимают как непосредственную угрозу их безопасности. Например, появилась информация, что КНДР перебрасывает еще несколько тысяч своих солдат в Россию. Население европейских стран не понимает, что эта враждебная сила наступает на всю Европу. Именно это сковывает действия лидеров государств.

Они озвучивают важные и полезные инициативы, но не имеют поддержки населения. Лидеры стран работают над экономическими соглашениями, согласовывают план военного строительства, но надо признать, что сейчас они не могут поставить в Украине 100 – 150 тысяч своих солдат,

– добавил Савостьянов.

Европа имеет много авиации, наращивает артиллерийские возможности, дроны, но людей мало. Поэтому в первую очередь нужно устранить сопротивление своих граждан. Когда эту задачу удастся решить, то помощь Украине от Европы увеличится намного.

Заметим, в Киев должны прибыть представители стран, которые готовы к отправке миротворцев. Владимир Зеленский подчеркнул, что это будет встреча в узком кругу, на которой проработают общее видение, осмотрят инфраструктуру.