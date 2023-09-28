Наразі Росія не здатна до стратегічних наступальних операцій, на які наважилася у 2022 році. Натомість окупанти спроможні вести стратегічні оборонні операції. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів старший аналітик фонду "Повернись живим" і Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

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Чому Росія наразі не здатна захоплювати міста-мільйонники

Бєлєсков пояснив, що для наступальних стратегічних операцій Росії потрібно відновлювати свій потенціал. За різними оцінками, цей процес може зайняти близько 10 років.

Оцінки того, скільки цей процес може зайняти, я бачив різні. Хтось стверджує, що 10+ років, хтось – до 10. Точних даних, зрозуміло, ніхто надати не може, однак для поновлення можливостей до великих просувань вперед Москві дійсно потрібен час,

– сказав аналітик.

Як свідчать дані Генштабу ЗСУ, росіяни втратили в Україні понад 4 тисячі танків. Якщо припустити, що ВПК Росії випускатиме по 400 танків у рік, то противнику, за найкращого сценарію, потрібно 10 років на відновлення.

"Навіть, якщо вони в рік вироблятимуть по 400 одиниць, за умови припинення бойових дій, їм треба якраз 10 років для відновлення. Хоча і виготовлення такої кількості бойових машин на рік – то неабиякий виклик для рашистів, оскільки наразі вони випускають по 200 на рік. Та й боєзіткнення наразі не зупиняться, що цілком зрозуміло", – сказав Бєлєсков.

Аналітик наголосив, що Росія готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну 12 років.

Тому для стратегічних наступальних операцій Кремлю потрібно багато умов. Для того, щоб Росія наважилася на те, що ми побачили 24 лютого 2022, вона йшла 12 років. Загарбники здійснювали модернізацію своєї армії, займалися переозброєнням, але перебували у набагато кращих умовах, ніж зараз,

– зазначив він.

Які проблеми створюють стратегічні оборонні операції Росії

Бєлєсков заявив, що для стратегічних оборонних операцій росіянам треба значно менше потенціалу, що є проблемою для України.

Саме зараз пріоритетними для Росії є стратегічні оборонні операції. Десь їх здійснюють із переходом у глуху оборону, як на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Десь це відбувається більш проактивно, як у районі Куп'янська чи Авдіївки,

– сказав він.

Аналітик зазначив, що політичні цілі росіян полягають у збереженні контролю за окупованими територіями та зриві українського наступу.

За його словами, росіяни "хочуть посилити свої переговорні позиції, переконати світ у тому, що треба зупинити допомогу Києву, а українці мають відмовитися від власних земель".

Як сказав Бєлєсков, Росії достатньо вести ефективну оборону, щоб досягти своїх політичних цілей.

"То ж, на жаль, основна проблема наразі й полягає у тому, що, на відміну від 2022-го, цьогоріч Росії для досягнення своїх політичних цілей достатньо просто вести ефективну оборону, це є головним викликом як для нас, так і для наших партнерів", – резюмував він.

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