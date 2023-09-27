Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, не стоит серьезно воспринимать заявления Шойгу, ведь важнее, что говорят полевые российские генералы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
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"Они достаточно скептически относятся к способностям российского ВПК. Здесь нужно справедливо оценивать, не запугивая себя, с одной стороны. С другой стороны, не говорить, что у них нет возможности производить те же "Калибры" или "Искандеры". Есть возможность, но совсем другого уровня, чем это было до начала полномасштабного вторжения", – объяснил чиновник.
Более эффективные санкции против России
Михаил Подоляк отметил, что в первую очередь наши страны-партнеры должны сделать санкции против России более эффективными, чтобы их нельзя было обойти даже с помощью третьих стран или частных бизнесов.
Безусловно, Россия вкладывается в ВПК. Они тратят примерно 10 триллионов рублей, практически треть своего бюджета. Поэтому нам нужно лишить возможности этого бюджета финансировать социальные и милитарные программы. Снова переходим в санкции, рынки, которые Россия до сих пор занимает в мире,
– подчеркнул он.
Кроме того, по мнению советника главы ОЮУ, война все больше должна переходить на территорию страны-агрессора.
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Контрнаступление ВСУ: главное
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В то же время Силам обороны Украины удается сдерживать оккупантов, которые тоже проводят наступательные операции по некоторым направлениям.
- За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередной ставки сообщил об успехах ВСУ на фронте. Он заявил, что Украина продвигается вперед на Донецком направлении.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на фронте контролируемой. Он сообщил, что украинские бойцы не допустили потери ни одной позиции, на некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжают двигаться вперед.