Речь идет об ударных беспилотниках российского производства "Италмас".
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Сложнее сбивать
Аналитики указывают, что наряду с иранскими "Шахедами" россияне начали также запускать собственные дроны "Италмас". По данным росСМИ, противник впервые использовал их против Украины во время атаки 23 октября на Киевскую область.
Также российские источники отмечают, что беспилотники Italmas легче Shahed и их сложнее обнаружить и сбить.
Кроме того, они гораздо дешевле "Шахедов". Это означает, что их можно шире производить и использовать. Поэтому, вероятно, оккупанты и дальше будут применять беспилотники Italmas в тандеме с Shahed.
Ранее ISW заявлял, что Россия пытается расширить и диверсифицировать свой арсенал беспилотников, ракет и управляемых бомб для ударов по критически важной инфраструктуре Украины в преддверии осенне-зимнего сезона. Увеличение использования беспилотников Italmas, вероятно, является частью более широкой диверсификации боеприпасов.
Российские дроны с обычным двигателем и гулом газонокосилки: что известно
- Во время очередной воздушной атаки 23 октября силам ПВО удалось сбить все цели. Это 13 БПЛА "Shahed-136/131", 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 1 ударный БПЛА неустановленного типа. Как раз этот один неизвестный тип дрона мог оказаться беспилотником "Италмас".
- Комментируя сбивание дрона неустановленного типа, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что россияне "слепили его из всего, что попало под руки". У него обычный двигатель, который можно заказать в Интернете. "Сделать планер можно в любом кружке авиамоделирования", – подчеркнул спикер.
- Также Игнат подчеркнул, что новый дрон выдает гул "газонокосилки", что помогает быстрее его обнаруживать.
- Ранее в Воздушных силах уже сообщали о том, что враг начал использовать российские дроны, изготовленные из простых материалов.