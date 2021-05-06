Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас прокомментировал решение Венецианской комиссии относительно конкурсного отбора и проверки членов украинского Высшего совета правосудия. Он надеется, что Украина прислушается к выводу комиссии.

Об этом он написал 6 мая. В частности речь идет о законопроекте президента Владимира Зеленского, который предусматривает создание Совета по этике, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины, еще трех – международные и иностранные организации.

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Заявление Матти Маасикаса относительно Высшего совета правосудия

"Надеемся, эта очень важная мысль проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим дискуссиям по реформированию Высшего совета судей и нового закона о НАБУ", – отметил Маасикас.

Посол добавил, что особенно важным пунктом в заключении комиссии является участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений.

Венецианская комиссия считает необходимым, чтобы после повторного голосования, голосование группы, что имеет по меньшей мере два голоса международных экспертов, преобладало,

– заявил посол Евросоюза.

Он также рассказал, что это важно не только для установления доверия к судебной власти, но и с точки зрения национального суверенитета. Нынешние члены Высшего совета правосудия будут только отстранены, вместе с тем решение об увольнении останется за органом, который их назначает.

This very important opinion hopefully paves the way to establishing the selection procedure for the High Qualification Commission of Judges (draft law 3711-d) and also gives direction to the ongoing discussions on reforming the High Council of Judges and on the new NABU law. 1/5 https://t.co/8YVVw8w6F0 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 6, 2021

Коротко о заключении Венецианской комиссии относительно законопроекта №5068

5 мая Венецианская комиссия показала заключение касательно президентского законопроекта о конкурсном отборе и проверке членов украинского Высшего совета правосудия.

В частности, комиссия отметила, что именно независимые эксперты, номинированные международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Совета по этике.

Считают, что решения должны принимать большинством голосов, но поддержка не менее двух международных экспертов является обязательной. Если голоса будут распределяться поровну, преимущество должно быть за международными экспертами.

Обратите внимание! Высший совет правосудия – это фактически главный орган в системе судебной власти страны. Члены ВСП могут полностью контролировать назначение и увольнение судей, их защиту от неправомерных посягательств и привлечение к ответственности.

Краткая предыстория