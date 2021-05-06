В ЕС призвали выполнить рекомендации "Венецианки" об очищении Высшего совета правосудия
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас прокомментировал решение Венецианской комиссии относительно конкурсного отбора и проверки членов украинского Высшего совета правосудия. Он надеется, что Украина прислушается к выводу комиссии.
Источник:"Европейская правда"
Об этом он написал 6 мая. В частности речь идет о законопроекте президента Владимира Зеленского, который предусматривает создание Совета по этике, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины, еще трех – международные и иностранные организации.
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Заявление Матти Маасикаса относительно Высшего совета правосудия
"Надеемся, эта очень важная мысль проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим дискуссиям по реформированию Высшего совета судей и нового закона о НАБУ", – отметил Маасикас.
Посол добавил, что особенно важным пунктом в заключении комиссии является участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений.
Венецианская комиссия считает необходимым, чтобы после повторного голосования, голосование группы, что имеет по меньшей мере два голоса международных экспертов, преобладало,
– заявил посол Евросоюза.
Он также рассказал, что это важно не только для установления доверия к судебной власти, но и с точки зрения национального суверенитета. Нынешние члены Высшего совета правосудия будут только отстранены, вместе с тем решение об увольнении останется за органом, который их назначает.
Коротко о заключении Венецианской комиссии относительно законопроекта №5068
- 5 мая Венецианская комиссия показала заключение касательно президентского законопроекта о конкурсном отборе и проверке членов украинского Высшего совета правосудия.
- В частности, комиссия отметила, что именно независимые эксперты, номинированные международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Совета по этике.
- Считают, что решения должны принимать большинством голосов, но поддержка не менее двух международных экспертов является обязательной. Если голоса будут распределяться поровну, преимущество должно быть за международными экспертами.
Краткая предыстория
- В ноябре 2020 года Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии для оценки состояния антикоррупционной системы в Украине.
- Это произошло после того, как КСУ принял решение отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Зеленский попросил оценить, придерживался ли суд всех требований, когда принимал такое решение.
- В декабре комиссия опубликовала свое решение относительно конституционного кризиса в Украине и рекомендовала изменить закон о КСУ.
- В марте Венецианская комиссия положительно оценила положения законопроектов №4533 и №4533-1, касающиеся деятельности КСУ. Правда, комиссия внесла свои предложения, касающиеся введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ, конкурсного отбора судей, возможности пересмотра решений КСУ и тому подобное.
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