Вища рада правосуддя відреагувала на рішення Венеційської комісії. ВРП позитивно сприймає відповідну позицію і вважає її важливою.

Мовиться про необхідність на законодавчому рівні визначити чіткі й однозначні критерії професійної етики й доброчесності членів Ради. А також – їхньої процедури перевірки відповідності цим критеріям.

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За словами представників Вищої ради правосуддя, визначити вказані поняття – це визначальна потреба. Адже будь-яка перевірка буде суб'єктивною, якщо нормативно не закріпити дефініції.

Венеційська комісія відзначила, що критерії відбору членів, про які мовиться в законі щодо професійної компетентності, етики й доброчесності, викладені недостатньо для того, щоб їх застосувати на практиці.

Довідка. Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

У ВРП наголосили, що комісія не звернула уваги на пояснення і консультативні висновки Ради та юридичних наукових закладів. Зокрема щодо неприйнятності встановлення органом, який не має конституційної основи, контролю над ВРП.

Здебільшого висновок містить рекомендації щодо доопрацювання законопроєкту № 5068, на що звертала увагу і ВРП,

– мовиться у повідомленні.

Там наголосили, що кінцеве рішення щодо відповідного проєкту закону повинен ухвалити парламент після глибокого аналізу рішень Конституційного Суду й низки експертів.

Також Вища рада правосуддя зазначила у консультативному висновку, що визначення іншими органами власних процедур діяльності є неприпустимим.

Членів ВРП, як відзначили у повідомленні, обирають за квотним принципом. Водночас суб'єкти, які обирають чи призначають кандидатів, самостійно оцінили їх на доброчесність і професійну етику. Вони пройшли спеціальну перевірку згідно з законом.

Висновок Венеційської комісії щодо законопроєкту № 5068