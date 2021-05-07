Сприйняли позитивно: ВРП відреагувала на рішення Венеційської комісії
Вища рада правосуддя відреагувала на рішення Венеційської комісії. ВРП позитивно сприймає відповідну позицію і вважає її важливою.
Джерело:Вища рада правосуддя
Мовиться про необхідність на законодавчому рівні визначити чіткі й однозначні критерії професійної етики й доброчесності членів Ради. А також – їхньої процедури перевірки відповідності цим критеріям.
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За словами представників Вищої ради правосуддя, визначити вказані поняття – це визначальна потреба. Адже будь-яка перевірка буде суб'єктивною, якщо нормативно не закріпити дефініції.
Венеційська комісія відзначила, що критерії відбору членів, про які мовиться в законі щодо професійної компетентності, етики й доброчесності, викладені недостатньо для того, щоб їх застосувати на практиці.
У ВРП наголосили, що комісія не звернула уваги на пояснення і консультативні висновки Ради та юридичних наукових закладів. Зокрема щодо неприйнятності встановлення органом, який не має конституційної основи, контролю над ВРП.
Здебільшого висновок містить рекомендації щодо доопрацювання законопроєкту № 5068, на що звертала увагу і ВРП,
– мовиться у повідомленні.
Там наголосили, що кінцеве рішення щодо відповідного проєкту закону повинен ухвалити парламент після глибокого аналізу рішень Конституційного Суду й низки експертів.
Також Вища рада правосуддя зазначила у консультативному висновку, що визначення іншими органами власних процедур діяльності є неприпустимим.
Членів ВРП, як відзначили у повідомленні, обирають за квотним принципом. Водночас суб'єкти, які обирають чи призначають кандидатів, самостійно оцінили їх на доброчесність і професійну етику. Вони пройшли спеціальну перевірку згідно з законом.
Висновок Венеційської комісії щодо законопроєкту № 5068
- Венеційська комісія зробила 5 травня 2021 року висновок щодо президентського законопроєкту № 5068.
- Мовиться про конкурсний добір та перевірку членів Вищої ради правосуддя України.
- Перш за все, в комісії зауважили, що у процесі відбору майбутніх членів ВРП і перевірку чинного складу основну роль повинні мати рішення міжнародних експертів.
- Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас закликав дослухатись до рекомендацій "Венеційки" та виконати їх.
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