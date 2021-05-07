Восприняли положительно: ВСП отреагировала на решение Венецианской комиссии
Высший совет правосудия отреагировал на решение Венецианской комиссии. ВСП положительно воспринимает соответствующую позицию и считает ее важной.
Источник:Высший совет правосудия
Речь идет о необходимости на законодательном уровне определить четкие и однозначные критерии профессиональной этики и добропорядочности членов Совета. А также – их процедуры проверки соответствия этим критериям.
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По словам представителей Высшего совета правосудия, определить указанные понятия – это определяющая потребность. Ведь любая проверка будет субъективной, если нормативно не закрепить дефиниции.
Венецианская комиссия отметила, что критерии отбора членов, о которых говорится в законе о профессиональной компетентности, этики и добропорядочности, изложенные недостаточно для того, чтобы их применить на практике.
В ВСП отметили, что комиссия не обратила внимания на объяснения и консультативные заключения Совета и юридических научных учреждений. В частности относительно неприемлемости установления органом, который не имеет конституционной основы, контроля над ВСП.
В основном заключение содержит рекомендации по доработке законопроекта № 5068, на что обращала внимание и ВСП,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что окончательное решение относительно соответствующего проекта закона должен принять парламент после глубокого анализа решений Конституционного Суда и ряда экспертов.
Также Высший совет правосудия отметил в консультативном заключении, что определение другими органами собственных процедур деятельности недопустимо.
Членов ВСП, как отметили в сообщении, выбирают по квотному принципу. В то же время субъекты, которые выбирают или назначают кандидатов, самостоятельно оценили их на добропорядочность и профессиональную этику. Они прошли специальную проверку по закону.
Заключение Венецианской комиссии по законопроекту № 5068
- Венецианская комиссия сделала 5 мая 2021 года заключение относительно президентского законопроекта № 5068.
- Речь идет о конкурсном отборе и проверке членов Высшего совета правосудия Украины.
- Прежде всего, в комиссии отметили, что в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки действующего состава основную роль должны иметь решения международных экспертов.
- Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас призвал прислушаться к рекомендациям "Венецианки" и выполнить их.
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