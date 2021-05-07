Венецианская комиссия одобрила законопроект об ответственности государственных служащих за неточную декларацию об активах. Утверждают, что инициатива соответствует международным обязательствам Украины.

Комиссия приветствует повторное введение тюремного заключения за ложь в декларациях. Об этом говорится в совместном срочном заключении Венецианской комиссии.

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За заключением в комиссию 12 марта обратился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В комиссии подчеркнули, что ужесточение санкций, то есть наказаний, должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов.

Что предусматривает законопроект

Инициатива направлена на исправление ситуации после решения Конституционного Суда в 2020 году. В декабре 2020 года приняли закон, который возобновил уголовную ответственность, но не тюремное заключение за неточность в декларации.

В новом же законопроекте, что внес президент Владимир Зеленский, предлагают повысить ответственность за непредоставление точных деклараций об активах и снизить порог, отделяющий дела среднего уровня от более серьезных.

В законопроекте вновь вводят наказание в виде лишения свободы до 2 лет для наиболее серьезных случаев, но определенная категория преступлений остается декриминализированной.

Заключение Венецианской комиссии

По мнению Венецианской комиссии, законопроект не противоречит решению Конституционного Суда и соответствует предыдущим рекомендациям комиссии.

Законопроект также соответствует международным обязательствам Украины. Международное право требует наличия системы декларирования активов и подкрепления ее соответствующими санкциями. Хотя трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы "средний европейский показатель" в таких случаях,

– говорится в заключении.

Ужесточение наказаний смогут применить только в следующем году

В комиссии сожалеют, что ужесточение наказаний смогут применить только к следующему циклу декларирования, то есть к 1 апреля 2022 года.

"Повышение санкций может быть необходимо, но этого недостаточно, если антикоррупционные институты не работают должным образом", – подчеркнули в заключении.