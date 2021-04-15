Верховная Рада поддержала уголовную ответственность за ложь в декларациях
Парламентарии во время заседания Верховной Рады проголосовали законопроект 4651. Он предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или же лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.
Источник:24 канал
За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 283 нардепа. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.
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Что изменится
Законопроектом 4651 предлагают внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса в пункте о декларировании недостоверной информации. В целом закон документ предусматривает увеличение штрафов и добавляет лишение свободы до 2 лет за умышленное непредставление декларации.
1. За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотренные:
- штраф от 3 000 до 4 000 необлагаемых минимумов (51 000 – 68 000 гривен),
- общественные работы на срок от 150 до 240 часов,
- лишение свободы на срок до 2 лет,
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму более 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предлагающих:
- штраф от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (68 000 – 85 000 гривен),
- другие виды наказания остаются такими же как и в первом случае.
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Кроме того, документ предусматривает наказание для лиц, которые вообще отказались подавать электронную декларацию. Таким людям грозит:
- штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (42 500 – 51 000 гривен),
- общественные работы на срок от 150 до 240 часов,
- лишением свободы на срок до 2 лет,
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Почему решили усилить ответственность
- Ранее в НАПК жаловались, что работа ведомства была приостановлена из-за решения КСУ от 27 октября, которым суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за декларирование недостоверной информации.
- Так же суд отменил ряд положений закона "О предотвращении коррупции", в том числе и некоторые полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
- Решение КСУ критически восприняли на Западе, заявив, что оно ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины.
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