Парламентарии во время заседания Верховной Рады проголосовали законопроект 4651. Он предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или же лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 283 нардепа. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Важно Не задекларировала авто: дело по конфликту интересов у судьи КСУ Завгородней закрыли

Что изменится

Законопроектом 4651 предлагают внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса в пункте о декларировании недостоверной информации. В целом закон документ предусматривает увеличение штрафов и добавляет лишение свободы до 2 лет за умышленное непредставление декларации.

1. За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотренные:

штраф от 3 000 до 4 000 необлагаемых минимумов (51 000 – 68 000 гривен),

общественные работы на срок от 150 до 240 часов,

лишение свободы на срок до 2 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму более 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предлагающих:

штраф от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (68 000 – 85 000 гривен),

другие виды наказания остаются такими же как и в первом случае.

Актуально Нардепам, которые лгут в декларациях, будет угрожать тюрьма, – Кравчук о новом законопроекте

Кроме того, документ предусматривает наказание для лиц, которые вообще отказались подавать электронную декларацию. Таким людям грозит:

штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (42 500 – 51 000 гривен),

общественные работы на срок от 150 до 240 часов,

лишением свободы на срок до 2 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Почему решили усилить ответственность