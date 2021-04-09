Голосеевский районный суд закрыл дело в отношении судьи Конституционного Суда Ирины Завгородней. Она не указала в декларации автомобиль мужа.

Производство в отношении Завгородней закрыли из-за отсутствия состава административного правонарушения. Постановление могут обжаловать в Киевском апелляционном суде или через Голосеевский райсуд Киева.

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Однако это следует сделать в течение 10 дней с момента оглашения решения. Его опубликовали 29 марта.

Нарушение обнаружили в декларации за 2018 год

Как сообщает "Украинская правда", говорится о декларации судьи Завгородней еще за 2018 год. В нее она "забыла" внести LAND ROVER за 615 422 гривен.

Завгородняя заявила, что автомобиль украли

Судья отметила, что автомобиль украли и якобы нашли за рубежом. Завгородняя предложила Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции обратиться в страховую компанию, однако в НАПК этого не сделали.

Нацагентство продлило срок проверки деклараций служительницы Фемиды до ноября 2020 года. Не дождавшись объяснений Завгородней, в НАПК составили протокол об админнарушении.

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Завгородняя заявляла о самоотводе

Вопрос о конфликте интересов рассматривала Большая палата КСУ. Тогда голосовали за отмену ответственности за недостоверное декларирование. Завгородняя тоже заявила о самоотводе, однако это ходатайство не удовлетворили. Ведь решение суда является коллегиальным и судья не действует единолично.

Обратите внимание! НАПК также составило протоколы, кроме Завгородней, еще в отношении 2 судей КСУ – Игоря Слиденко и Владимира Мойсака. Говорится также о конфликте интересов об отмене ряда антикоррупционных статей – в частности, об ответственности за недостоверное декларирование.