Парламентарі під час засідання Верховної Ради 15 квітня проголосували за законопроєкт 4651. Він передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або ж позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

За відповідне рішення у першому читанні проголосували 283 нардепи. Ініціатором законопроєкту виступив Президент України Володимир Зеленський.

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Що зміниться

Законопроєктом 4651 пропонують внести зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу у пункті про декларування недостовірної інформації. Загалом документ передбачає збільшення штрафів та позбавлення волі до 2 років за умисне неподання декларації.

За внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 000 прожиткових мінімумів ( 1 мільйон 135 тисяч – 4 мільйони 540 тисяч) для працездатних осіб, передбачені:

штраф від 3 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів (51 000 – 68 000 гривень),

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин,

позбавлення волі на строк до 2 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2 000 прожиткових мінімумів (4 мільйони 540 тисяч) для працездатних осіб, пропонують:

штраф від 4 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів (68 000 – 85 000 гривень),

інші види покарання залишаються такими ж як і у першому випадку.

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Крім того, документ передбачає покарання для осіб, які взагалі відмовилися подавати електронну декларацію. Таким людям загрожує:

штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (42 500 – 51 000 гривень),

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин,

позбавленням волі на строк до 2 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Чому вирішили посилити відповідальність