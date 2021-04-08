Нардепам, які брешуть у деклараціях, загрожуватиме тюрма, – Кравчук про новий законопроєкт
Верховна Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в е-деклараціях. Зокрема, мовиться про можливість ув'язнення політиків, які подали недостовірну інформацію або приховали статки.
Джерело:24 канал
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що цей законопроєкт ініціював президент Володимир Зеленський, а тому фракція "Слуга народу", звичайно, його підтримає.
До теми "Слуга народу" вказав у декларації дружину-росіянку й нерухомість в Росії
"Було достатньо часу ознайомитися та продискутувати. Ми отримали досить багато сигналів від суспільства загалом про те, що має бути справедливість. Одна з опцій покарання – тюрма", – наголосила нардепка.
Якщо чиновник забув, умовно кажучи, задекларувати власність, яка коштує щонайменше 4,5 мільйона гривень – один з типів покарань, який може застосувати суд, це позбавлення волі,
– зауважила Кравчук.
Про "м'якість" попереднього законопроєкту
Наприкінці 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за е-декларування, але цей документ був м'яким і компромісним.
"Це був компромісний варіант, який швидко проголосували, щоб загалом зберегти можливість існування е-декларацій. Всі ми пам'ятаємо, як Конституційний Суд своїм рішенням їх просто в одну ніч зніс", – пояснила Кравчук.
Чому КСУ скасував е-декларування у 2020 році / Інфографіка 24 каналу
Також люди, які збрехали у деклараціях, не зможуть займати певні посади протягом 3 років.
Питання конституційної кризи
Також Верховна Рада розгляне питання конституційної кризи. Кравчук запевнила, що новий законопроєкт є одним з тих, які мають повернути діяльність Конституційного суду у нормальне юридичне і моральне русло.
Також вона прокоментувала дії нардепів від "Європейської солідарності" та "Батьківщини", які оскаржують одразу 3 укази Зеленського щодо Олександра Тупицького. Зокрема, про його відсторонення та скасування указу щодо його призначення.
Хай ці партії самі пояснюють свою мотивацію, але я чесно здивувалася, коли побачила, що депутати "Європейської солідарності захищають суддів, призначених Януковичем,
– зауважила Кравчук.
Кравчук сказала, що розглядатиме Рада на засіданні: відео
Поділитися новиною