Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за ложь в е-декларациях. В частности, говорится о возможности заключения политиков, которые подали недостоверную информацию или скрыли доходы.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что этот законопроект инициировал президент Владимир Зеленский, а потому фракция "Слуга народа", конечно, его поддержит.

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"Было достаточно времени ознакомиться и продискутировать. Мы получили достаточно много сигналов от общества в целом о том, что должно быть справедливостью. Одна из опций наказания – тюрьма", – отметила нардепка.

Если чиновник забыл, условно говоря, задекларировать собственность, которая стоит минимум 4,5 миллиона гривен – один из типов наказаний, который может применить суд, это лишение свободы,

– сказала Кравчук.

О "мягкости" предыдущего законопроекта

В конце 2020 года Верховная Рада приняла законопроект об ответственности за е-декларирование, но этот документ был мягким и компромиссным.

"Это был компромиссный вариант, который быстро проголосовали, чтобы вообще сохранить возможность существования е-деклараций. Все мы помним, как Конституционный Суд своим решением их просто в одну ночь снес", – пояснила Кравчук.



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Также люди, которые солгали в декларациях, не смогут занимать определенные должности в течение 3 лет.

Вопрос конституционного кризиса

Также Верховная Рада рассмотрит вопрос конституционного кризиса. Кравчук заверила, что новый законопроект является одним из тех, которые должны вернуть деятельность Конституционного суда в нормальное юридическое и моральное русло.

Также она прокомментировала действия нардепов от "Европейской солидарности" и "Батькивщины", которые оспаривают сразу 3 указа Зеленского отношении Александра Тупицкого. В частности, о его отстранении и отмене указа о его назначении.

Справка. Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича за 2013 год. В нем говорилось о назначении Александра Тупицкого в КСУ.

Пусть эти партии сами объясняют свою мотивацию, но я честно удивилась, когда увидела, что депутаты "Европейской солидарности" защищают судей, назначенных Януковичем,

– сказала Кравчук.

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