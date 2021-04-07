"Слуга народу" вказав у декларації дружину-росіянку й нерухомість в Росії
Дружина народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Гуріна має російське громадянство. Крім цього, вона також має нерухомість у державі-агресорці.
Джерело:НАЗК
Таку інформацію парламентар оприлюднив у своїй декларації за 2020 рік. Її він подав 31 березня.
Зверніть увагу Обмежити права людей, які не вакцинувались: нова пропозиція Гуріна
Дружину Гуріна звати Марія Салтикова. У Росії вона має 2 земельні ділянки – на 43 та 1200 квадратних метри, а також дачний будинок, площею 31,4 квадрата.
Що каже про це Гурін
У своєму фейсбуці "слуга народу" написав, що наприкінці 2020 року дружина успадкувала нерухомість від члена своєї родини. Подружжя має намір продати це майно.
Що ще задекларував нардеп
- У розділі про нерухоме майно народний обранець вказав 2 квартири та гараж у Києві, житловий будинок, а також земельну ділянку.
- За 2020 рік Гурін як народний депутат заробив 511 129 гривень. Також, згідно з декларацією, його дружина володіє криптовалютою.
- На банківських рахунках подружжя зберігає 59 446 гривень, натомість готівкою – 56 000 доларів.
Хто такий Дмитро Гурін
Джерело: "Вікіпедія"
- Український підприємець, консультант з суспільних комунікацій та проєктів розвитку територій.
- Член комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Йому 39 років. Народився у Хмельницькому. Навчався у Приазовському технічному університеті.
- Працював дизайнером у Москві у студії Артемія Лебедєва.
- 12 років працював у власній агенції на ринку диджитал-комунікацій та реклами. Урбаніст.
- Був радником з комунікацій у Міністерстві охорони здоров'я.
Поділитися новиною