Жена народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Гурина имеет российское гражданство. Кроме этого, она также имеет недвижимость в государстве-агрессоре.

Такую информацию парламентарий обнародовал в своей декларации за 2020 год. Ее он подал 31 марта.

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Жену Гурина зовут Мария Салтыкова. В России она имеет 2 земельных участка – на 43 и 1200 квадратных метра, а также дачный дом, площадью 31,4 квадрата.

Что говорит об этом Гурин

В своем фейсбуке "слуга народа" написал, что в конце 2020 года жена унаследовала недвижимость от члена своей семьи. Супруги намерены продать это имущество.

Что еще задекларировал нардеп

В разделе о недвижимом имуществе народный избранник указал 2 квартиры и гараж в Киеве, жилой дом, а также земельный участок.

За 2020 год Гурин, как народный депутат заработал 511 129 гривен . Также, согласно декларации, его жена владеет криптовалютой.

. Также, согласно декларации, его жена владеет криптовалютой. На банковских счетах супруги хранят 59 446 гривен, зато наличными – 56 000 долларов.

Кто такой Дмитрий Гурин

Источник: "Википедия"