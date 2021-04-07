"Слуга народа" указал в декларации жену-россиянку и недвижимость в России
Жена народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Гурина имеет российское гражданство. Кроме этого, она также имеет недвижимость в государстве-агрессоре.
Источник:НАПК
Такую информацию парламентарий обнародовал в своей декларации за 2020 год. Ее он подал 31 марта.
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Жену Гурина зовут Мария Салтыкова. В России она имеет 2 земельных участка – на 43 и 1200 квадратных метра, а также дачный дом, площадью 31,4 квадрата.
Что говорит об этом Гурин
В своем фейсбуке "слуга народа" написал, что в конце 2020 года жена унаследовала недвижимость от члена своей семьи. Супруги намерены продать это имущество.
Что еще задекларировал нардеп
- В разделе о недвижимом имуществе народный избранник указал 2 квартиры и гараж в Киеве, жилой дом, а также земельный участок.
- За 2020 год Гурин, как народный депутат заработал 511 129 гривен. Также, согласно декларации, его жена владеет криптовалютой.
- На банковских счетах супруги хранят 59 446 гривен, зато наличными – 56 000 долларов.
Кто такой Дмитрий Гурин
Источник: "Википедия"
- Украинский предприниматель, консультант по общественным коммуникациям и проектам развития территорий.
- Член комитета Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Ему 39 лет. Родился в Хмельницком. Учился в Приазовском техническом университете.
- Работал дизайнером в Москве в студии Артемия Лебедева.
- 12 лет работал в собственном агентстве на рынке диджитал-коммуникаций и рекламы. Урбанист[5].
- Был советником по коммуникациям в Министерстве здравоохранения.
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