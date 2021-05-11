Зеленський закликав Раду повернути покарання в'язницею за брехню у деклараціях
Володимир Зеленський закликав нардепів об'єднатися навколо підтримки законопроєкту № 4651. Він посилює відповідальність за брехню у деклараціях, зокрема – повертає позбавлення волі.
Джерело:Офіс Президента
В ОП звернули увагу на те, що експерти Венеційської комісії високо оцінили законопроєкт. Мовляв, це лише підтвердило необхідність його ухвалення.
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Глава держави закликав парламент підтримати документ, аби якнайшвидше повернути суворе покарання для порушників антикорупційного законодавства.
Запит суспільства на очищення органів влади від корупціонерів є пріоритетним і мусить бути виконаний,
– підкреслив Зеленський.
Ініційований президентом законопроєт посилює відповідальність за надання недостовірної інформації у деклараціях, зокрема – повертає покарання у вигляді позбавлення волі.
Яке покарання передбачає документ
Якщо розбіжності з реальними статками сягатимуть від 1,1 до 4,5 мільйона гривень, правопорушника можуть покарати:
- штрафом;
- громадськими роботами;
- обмеженням волі до 2 років.
Натомість, якщо розбіжності перевищують 4,5 мільйона гривень, посадовцю за умисне неправдиве декларування загрожуватиме позбавлення волі на строк до 2 років.
За умисне неподання декларації законопроєкт, окрім штрафів та громадських робіт, передбачає й покарання у вигляді ув'язнення до 2 років.
Висновки Венеційської комісії
Венеціанська комісія схвалила законодавчу ініціативу Зеленського. Позитивний відгук отримали й інші нововведення у законопроєкті. Мовиться, наприклад, про:
- включення декларування недостовірної інформації до переліку корупційних правопорушень;
- уточнення переліку осіб, які можуть нести відповідальність за ці правопорушення;
- збільшення строків давності за окремими правопорушеннями до 3 років.
Експерти також підкреслили, що є спосіб, аби посилене покарання застосувати й до тих, хто подав неправдиву інформацію у деклараціях 2020 рік.
Вони пояснили, що законодавець може вимагати від службовців подати додаткову майнову декларацію відповідно до нових правил або підтвердити достовірність раніше поданої.
Принцип заборони зворотної дії закону у часі цьому не перешкоджатиме. "Саме до таких декларацій можуть бути застосовані нові положення Кримінального кодексу", – зауважили в ОП.
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