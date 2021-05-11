Владимир Зеленский призвал нардепов объединиться вокруг законопроекта № 4651. Он усиливает ответственность за ложь в декларациях, в частности – возвращает лишения свободы.

В ОП обратили внимание на то, что эксперты Венецианской комиссии высоко оценили законопроект. Мол, это лишь подтвердило необходимость его принятия.

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Глава государства призвал парламент поддержать документ, чтобы как можно быстрее вернуть суровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства.

Запрос общества на очищение органов власти от коррупционеров является приоритетным и должен быть выполнен,

– подчеркнул Зеленский.

Инициированный президентом законопроект усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности – возвращает наказание в виде лишения свободы.

Какое наказание предусматривает документ

Если разногласия с реальными доходами будут достигать от 1,1 до 4,5 миллиона гривен, правонарушителя могут наказать:

штрафом;

общественными работами;

ограничением свободы до 2 лет.

Зато, если разногласия превышают 4,5 миллиона гривен, должностному лицу за умышленное ложное декларирование будет грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

За умышленное непредставление декларации законопроект, кроме штрафов и общественных работ, предусматривает и наказание в виде заключения до 2 лет.

Выводы Венецианской комиссии

Венецианская комиссия одобрила законодательную инициативу Зеленского. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте. Говорится, например, про:

включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений;

уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения;

увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до 3 лет.

Эксперты также подчеркнули, что есть способ, чтобы усиленное наказание применить и к тем, кто подал ложную информацию в декларациях 2020 год.

Они пояснили, что законодатель может потребовать от служащих подать дополнительную имущественную декларацию в соответствии с новыми правилами или подтвердить достоверность ранее представленной.

Принцип запрета обратного действия закона во времени этому не будет препятствовать. "Именно к таким декларациям могут быть применены новые положения Уголовного кодекса", – отметили в ОП.