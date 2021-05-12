Венецианская комиссия обнародовала заключение о законопроекте Владимира Зеленского относительно Высшего совета правосудия. Ее члены взялись за судебную систему в Украине.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в видеоблоге "Право на достоинство" заявил, что поскольку кандидаты в ВРП не проходят проверок на добродетель, единственным критерием отбора является лояльность судейским кланам. Как он отметил, законопроект Зеленского призван изменить этот подход.

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С чем не согласилась Венецианская комиссия

По словам Шабунина, в документе также предусмотрено создание отдельного независимого органа – Этического совета, который должен проверить кандидатов в Высший совет правосудия на добродетель. Однако то, сможет ли он гарантировать будущее "очищения" ВСП, зависит от ее состава.

Шабунин отметил, что согласно законопроекту, этический совет будет состоять из 3 судейских представителей и 3 международных экспертов. Однако без голоса хотя бы одного судьи ни один кандидат не сможет пройти дальше. Именно с этим Венецианская комиссия и не согласилась.

Позиция от Венецианской комиссии, которая последовательно защищает самоуправление судей, является просто революционной. Мерзость украинской судебной системы уже даже ее достала,

– подчеркнул Шабунин.

Справка. Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Члены ВСП имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.

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По словам председателя ГПК, в Венецианской комиссии отметили, что недобросовестность членов Высшего совета правосудия угрожает независимости всей судебной системы. Поэтому и нужно делать решительные шаги, на которые не способны зависимые судьи.

Полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" за 12 мая 2021 года: смотрите видео

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