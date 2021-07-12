Однак не всі підтримують ідею обрати нових членів ВРП через Етичну раду. Про це в ефірі сказав депутат від "Слуги народу" та член Комітету з правової політики Денис Маслов.

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"Це тому, бо у складі Етичної ради будуть закордонні представники, яких запропонують міжнародні організації, з якими співпрацює Україна у галузі протидії корупції та реалізації судової реформи. Не всі політичні сили сприймають цю ідею", – сказав депутат.

Як працюватиме Етична рада

Етична рада проведе одноразове оцінювання чинних членів ВРП. Визначить, чи вони відповідають посаді, яку обіймають, критеріям доброчесності та професійної етики.

Денис Маслов зазначив, що до Етичної ради увійде 6 осіб:

3 представники, яких запропонує Рада суддів України. Так вимагають стандарти суддівської незалежності;

3 особи, яких запропонують міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

Маслов наголосив, що міжнародні експерти повинні мати авторитет, а також міжнародний досвід у державних справах, розслідуваннях у галузі боротьби з корупцією.

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"Пріоритет матиме те рішення, за яке проголосують не менше 2 представників від міжнародних організацій. Це запобіжник від проходження до складу кандидатів у ВРП людей, щодо яких є факти чи обґрунтовані сумніви у їхній доброчесності," – пояснив Маслов.

Коли отримаємо результат реформи

Депутат від фракції "Голос" та експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією Ярослав Юрчишин зазначив, що до закону про ВРП є кілька правок, які критично треба підтримати. Хоча сам документ став кращим, через пріоритетну роль незалежних експертів.

За словами депутата, 3 членів до Етичної ради рекомендували міжнародні організації. Нардеп наголосив, що це можуть бути як українські фахівці, так і закордонні.

"Проте є момент чинного складу ВРП. До нього є дуже багато зауважень. Є навіть кримінальні відкриті та закриті справи", – розповів Юрчишин.

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Він зазначив, що потрібно до пів року, щоб запустити конкурс і сформувати відповідні комісії ВРП. Після цього, протягом 3 – 5 років, побачимо оновлення судового корпусу.

Маслов та Юрчишин про ВРП: дивіться відео

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