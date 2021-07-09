Законопроєкт передбачає утворити служби дисциплінарних інспекторів і етичну раду, яка забезпечить перевірку на доброчесність й професійну етику чинних членів ВРП й кандидатів. Про це розповів у ефірі представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

До теми Зеленський ветував закон про перезавантаження ВККС і надав свої пропозиції

"Як тільки набуде чинності закон про ВККС та ВРП, то всі процеси дозволяють сподіватися, що восени отримаємо оновлені ВРП і ВККС", – наголосив Веніславський.

Треба діяти раціонально й не ухвалювати рішень, які потягнуть за собою навантаження на державний бюджет,

– пояснив Федір Веніславський.

Представник президента розповів, що ці процеси також пов'язані з ліквідацією Окружного адміністративного суду Києва. Тобто якщо не розв'язати проблеми з ВРП та ВККС, то судді з ОАСК й далі отримуватимуть винагороди.

Федір Веніславський розповів про ВККС та ВРП: дивіться відео

Законопроєкт про ВККС: коротко