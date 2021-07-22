Такими действиями Иванова якобы хочет сохранить за собой статус судьи и немалое пожизненное денежное содержание. Об этом заявил юрист Михаил Жернаков.
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Иванова должна была бы быть давно уволена с позором, если бы у нас нормально работала та самая ВСП. Но то, что сама член ВСП понимает, что ее дни на этой должности подходят к концу – не может не радовать,
– сказал Жернаков.
Что известно о судье
По словам юриста, Иванова прославилась своим объяснением о том, как она заработала на огромный дом, 5 квартир и 4 земельных участка. Судья утверждала, что все благодаря работе на котельной в Германии.
В 2017 году Иванова была кандидатом на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Однако конкурс она не прошла из-за недобропорядочности, пишет "Чесно". Говорится про:
- ложь в декларации;
- предоставление ложной информации в интервью,
- неэтичное поведение во время отправления правосудия,
- вмешательство в осуществление правосудия,
- вероятное вынесение решений при наличии конфликта интересов.
Изменения в ВСП: кратко
- 14 июля 259 народных депутатов проголосовали за законопроект №5068. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
- Согласно закону, в Украине создадут Службу дисциплинарных инспекторов ВСП. Эта структура и этический совет будут следить за добропорядочностью и профессиональной этикой действующих членов ВСП.