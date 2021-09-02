Ранее они уже подали заявления об отставке. Об этом говорится на сайте ВСП.

К теме В Верховном Суде продолжаются отставки судей

Соответствующее решение приняли 2 сентября 2021 года. Согласно ему Высший совет правосудия решил уволить:

  • с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Василия Огурецкого;
  • с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Светлану Вус.

ВСП уволил 5 судей

Кроме них, согласно решению ВСП уволили:

  • с должности судьи Луганского апелляционного суда Владимира Гаврилюка;
  • с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерию Босюк;
  • с должности судьи Малиновского районного суда Одессы Виктора Короя.

Последние увольнения в судах

  • В августе подал в отставку судья Верховного суда Николай Гусак.
  • Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.
  • В конце июля в отставку подала судья ВСП Лариса Иванова.