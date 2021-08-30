Их заявления на увольнение уже получил высший совет правосудия. Вопрос отставки Вус и Огурецкого рассмотрят на заседании ВСП, которое состоится 2 сентября.
Важно Верховный Суд ответил на критику Офиса Президента решения в отношении Тупицкого
Это не первая отставка судьи ВС и, по данным СМИ, не последняя. Предварительно, в ближайшее время еще один судья Верховного суда уйдет в отставку. Говорится о Владимире Британчуке.
В Верховном суде образовался кадровый кризис
Массовая отставка судей Верховного Суда происходит на фоне острого кадрового кризиса в судах. Недавно Высший совет правосудия и Государственная судебная администрация не смогли найти судей для административной апелляции.
Добавим, ранее судья Николай Гусак подал в отставку из Верховного Суда. Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.