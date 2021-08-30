Їхні заяви на звільнення вже отримала Вища рада правосуддя. Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні ВРП, яке відбудеться 2 вересня.

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Це не перша відставка судді ВС і, за даними ЗМІ, не остання. Попередньо, найближчим часом ще один суддя Верховного Суду піде у відставку. Мовиться про Володимира Британчука.

Зверніть увагу! І Вус, і Огурецький є досвідченими служителями Феміди. Пані Світлана працює у Верховному Суді з 1996 року, тобто вже 25 років. А її колега Василь Огурецький працював 22 роки суддею Апеляційного суду Донецької області. У Верховному Суді він працює з листопада 2017 року.

У Верховному Суді утворилася кадрова криза

Масова відставка суддів Верховного Суду відбувається на тлі гострої кадрової кризи у судах. Нещодавно Вища рада правосуддя та Державна судова адміністрація не змогли знайти суддів для адміністративної апеляції.

Додамо, раніше суддя Микола Гусак подав у відставку з Верховного Суду. Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку.