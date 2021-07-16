Також у суді повідомили, що підтримують будь-які реформи, що сприяють створенню чесного суду та демократичної України.
Важливо На Тупицького чекають суди за його злочини, – Зеленський неприємно здивований рішенням ВС
Позиція Верховного Суду
Як наголосили у повідомленні, ВС підтримує позитивні зрушення, направлені на побудову незалежного та справедливого суду, однак наголошує, що всі зміни повинні відбуватися відповідно до Конституції України.
У цьому контексті у ВС вирішили нагадати норми закону. Згідно з Конституцією, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на:
- законодавчу,
- виконавчу,
- судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою України у своїй діяльності керується принципом верховенства права,
– мовиться у повідомленні.
У суді також додали, що підтримують всі позитивні зрушення, що відбуваються в державі, направлені на побудову чесного, незалежного суду та сильної України. А будь-які реформи, що сприяють цьому, отримують "безумовну підтримку з боку Верховного Суду".
"Водночас усі зміни повинні відбуватися лише відповідно до Конституції України. Реформування судової влади неможливе без поваги до незалежності суду і суддів та без розуміння функцій і ролі суду в державі", – підсумували у ВС.
Що цьому передувало
- У лютому 2021 року Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. В ОП обґрунтували це рішення 154 статтею Кримінально-процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині.
- Згодом глава держави взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ. На думку Зеленського, окремі судді КСУ, призначені Януковичем, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України.
- 14 липня Верховний Суд визнав незаконним та протиправним цей указ Зеленського. У президента України це викликало вкрай негативну реакцію. Зеленський назвав це спробою зірвати проведення судової реформи.