Также в суде сообщили, что поддерживают любые реформы, способствующие созданию честного суда и демократической Украины.
Важно Тупицкого ждут суды за его преступления, – Зеленский неприятно удивлен решением ВС
Позиция Верховного Суда
Как отметили в сообщении, ВС поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда, однако подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией Украины.
В этом контексте в ВС решили напомнить о нормах закона. Согласно Конституции, государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на:
- законодательную,
- исполнительную,
- судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины. Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства Украины в своей деятельности руководствуется принципом верховенства права,
– говорится в сообщении.
В суде также добавили, что поддерживают все положительные сдвиги, происходящие в государстве, направленные на построение честного, независимого суда и сильной Украины. А любые реформы, способствующие этому, получают "безусловную поддержку со стороны Верховного Суда".
"Вместе с тем все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", – подытожили в ВС.
Что этому предшествовало
- В феврале 2021 года Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда. В ОП обосновали это решение 154 статьей Уголовно-процессуального кодекса об отстранении от должности лица, подозреваемого в преступлении.
- Впоследствии глава государства вообще отменил указ Януковича о назначении его судьей КСУ. По мнению Зеленского, отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.
- 14 июля Верховный Суд признал незаконным и противоправным этот указ Зеленского. У президента Украины это вызвало крайне негативную реакцию. Зеленский назвал это попыткой сорвать проведение судебной реформы.