Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив: президент неприємно здивований рішенням касаційного суду у складі ВС. В Офісі Президента вважають це саботажем проти судової реформи.
Нагадаємо Верховний Суд не визнав указ Зеленського про скасування призначення Тупицького в КСУ
Що у Зеленського кажуть про рішення Верховного Суду
У глави держави характеризують це саботажем проти нових порядків і реформи судової влади.
Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто Тупицького, а радше на користь старих порядків у судовій системі… Сьогоднішнє рішення – це спроба просунути Тупицького до стерна Конституційного Суду і зірвати проведення реформ,
– сказав Никифоров.
В Офісі Президента стверджують: влада активно намагається реформувати судову гілку влади. Те, що саме у день ухвалення важливого законопроєкту про Вищу раду правосуддя, Тупицького намагаються повернути у Конституційний Суд – вищий ступінь лицемірства.
"Тупицького чекають суди за злочини"
Речник президента анонсував: Зеленський неодмінно оскаржуватиме рішення суду. На це у глави держави є законні 30 днів.
Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів працюватимуть. А на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини,
– з інтригою підсумував Никифоров.
Рішення Верховного Суду щодо Тупицького: головне
- Зеленський відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду.
- Згодом глава держави взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ.
- 14 липня Верховний Суд визнав незаконним та протиправним цей указ Зеленського.