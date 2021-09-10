Свою позицию они изложили в совместном заявлении 10 сентября. Ее подписали представители Европейского Союза, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, а также Офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Европейского Банка Реконструкции и Развития.

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"Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы как старшие судьи, прокуроры или ведущие эксперты по вопросам судебной этики, отбору кандидатов на должности и противодействию коррупции", – заверили международные партнеры.

Представили международных экспертов

По словам иностранных партнеров, они поддерживают ключевые реформы в Украине, направленные на укрепление верховенства права. Предполагается, что изменения позволят привлекать инвестиции и продвигать вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Привлеченные кандидаты будут помогать украинским специалистам проверять и отбирать членов ВККС и ВСП. Таким образом надеются "восстановить доверие общественности к судебным институтам, противостоять влиянию групп интересов и победить судебный корпоратизм".

Высшая квалификационная комиссия судей – единственная организация, уполномоченная подбирать новых судей для заполнения вакансий в судах Украины. Высший совет правосудия – высший руководящий орган в системе судоустройства Украины, что представляет кандидатуры судей для президентских назначений,

– подчеркнули международные партнеры.

От Украины ожидают список "таких же сильных номинаций" со стороны Совета судей. Все кандидаты должны соответствовать четкому перечню требований.

В состав Совета по этике предлагают таких международных экспертов:

Роберт Корди – судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке;

Сэр Энтони Хупер – судья апелляционного суда в отставке;

Лавли Перлинг – экс-генпрокурор Эстонской Республики;

Уолтер Сельтер – экс-генпрокурор земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия;

Розмари Баркетт – судья в отставке Апелляционного суда США 11 округа;

Алеш Залар – экс-судья и глава окружного суда города Любляны, Словения.

Обратите внимание! В состав совета по этике согласно закону должны войти 6 человек – по 3 представителя от Украины и международных партнеров. С полной информацией о кандидатах можно ознакомиться по ссылке.

В список кандидатов в Конкурсную комиссию вошли:

Сэр Дэвид Кэлверт-Смит – экс-судья Высшего суда и директор Государственной прокуратуры Англии и Уэльса;

Виктория Хенли – экс-директор Комиссии по вопросам эффективности работы судей штата Калифорния;

Тилман Хоппе – экс-судья федеральной земли Саксония-Анхальт, Германия;

Роберт Брукхейсен – бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов;

Клаудия Эскобар – экс-судья апелляционного суда Гватемалы;

Стивен Маркмен – глава Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Лаура Штефан – основательница и исполнительная директор экспертного форума "Аналитический центр верховенства права и борьбы с коррупцией" в Румынии;

Тед Зажечны – судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке.

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