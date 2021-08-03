Верховная Рада приняла соответствующий документов 13 июля конституционным большинством голосов с учетом всех предложений главы государства.

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Цель закона о возобновлении работы ВККС

Документ является важным первым этапом проведения судебной реформы в Украине, ведь позволит сформировать ВККС, на которую возлагаются функции по отбору и оценке судей.

Закон учитывает позиции Конституционного Суда, предостережение Венецианской комиссии, а также общие рекомендации, предоставленные программой USAID "Новое правосудия" и проектом Евросоюза "Право-Justice".

Документ предусматривает такие аспекты

Членов ВККС судей назначает Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, который проведут по действенному участию представителей международных организаций.

Проводит конкурс конкурсная комиссия, в первый состав которой входят

3 действующих судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины,

3 человека, предложенные международными организациями, которые в течение последних 5 лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.

Голос членов Конкурсной комиссии, предложенных международными организациями, будет решающим.

Решение первого состава комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов комиссии, из которых 2 предложенные международными организациями. В случае равного распределения голосов решающим считать голоса 3 членов комиссии, из которых 2 предложенные международными организациями.

По результатам конкурса, конкурсная комиссия рекомендует ВСП не менее 2 кандидатов на каждую вакантную должность члена ВККС.

Срок полномочий первого состава конкурсной комиссии с 3 международными экспертами прекращается через 2 года после назначения полномочного состава ВККС.

Следующий состав формируется таким образом

3 действующих судей или судей в отставке, предложенных Советом судей,

по 1 человеку, предложенному Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины и Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Всего 16 членов ВККС назначает ВСП по результатам конкурса сроком на 4 года. Кроме того, кандидаты на должность члена ВККС должны отвечать критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Обратите внимание! Также Зеленский подписал 2 закона, которые касаются деятельности Высшего совета правосудия. Они призваны создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы.