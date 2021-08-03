Президент подписал оба документа 3 августа. Они являются ключевыми для проведения в Украине судебной реформы.

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Детали подписанных законов о ВСП

Первый документ предусматривает внесение изменений в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Цель этого закона – создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы. Кроме того, он является важным для продолжения сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, а также для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Документ учитывает рекомендации Венецианской комиссии от 9 октября 2020 года по реформе судебной системы.

В законе прописаны следующие аспекты работы Высшего совета правосудия

  • Конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП.
  • Образование этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, которые рекомендуются для назначения.

В состав этического совета будут входить

  • 3 судьи или судьи в отставке, предложенные Советом судей Украины;
  • 1 человек, предложенный Советом прокуроров Украины;
  • 1 лицо, предложенное Советом адвокатов Украины;
  • 1 представитель, предложенный Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Закон содержит положение, согласно которому этический совет в течение 6 месяцев со дня его образования должен оценить соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП. По результатам такого одноразового оценивания этический совет может рекомендовать органу, который назначил члена ВСП, уволить его.

  • Определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и полномочия.

Кроме того, Зеленский подписал и второй закон – об административных правонарушениях по установлению ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Штрафы, которые предусматривает закон

За невыполнение законных требований Высшего совета правосудия, члена ВСП или дисциплинарного инспектора о предоставлении информации, судебного дела, рассмотрение которого закончено, предоставление заведомо недостоверной информации или несвоевременное предоставление такой информации предусмотрен штраф.

Он составит от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 2 550 гривен).

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