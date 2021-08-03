Президент подписал оба документа 3 августа. Они являются ключевыми для проведения в Украине судебной реформы.

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Детали подписанных законов о ВСП

Первый документ предусматривает внесение изменений в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Цель этого закона – создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы. Кроме того, он является важным для продолжения сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, а также для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Документ учитывает рекомендации Венецианской комиссии от 9 октября 2020 года по реформе судебной системы.

В законе прописаны следующие аспекты работы Высшего совета правосудия

Конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП.

Образование этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, которые рекомендуются для назначения.

В состав этического совета будут входить

3 судьи или судьи в отставке, предложенные Советом судей Украины;

1 человек, предложенный Советом прокуроров Украины;

1 лицо, предложенное Советом адвокатов Украины;

1 представитель, предложенный Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Закон содержит положение, согласно которому этический совет в течение 6 месяцев со дня его образования должен оценить соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП. По результатам такого одноразового оценивания этический совет может рекомендовать органу, который назначил члена ВСП, уволить его.

Определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и полномочия.

Кроме того, Зеленский подписал и второй закон – об административных правонарушениях по установлению ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Штрафы, которые предусматривает закон

За невыполнение законных требований Высшего совета правосудия, члена ВСП или дисциплинарного инспектора о предоставлении информации, судебного дела, рассмотрение которого закончено, предоставление заведомо недостоверной информации или несвоевременное предоставление такой информации предусмотрен штраф.

Он составит от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 2 550 гривен).

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