Президент підписав обидва документи 3 серпня. Вони є ключовими для проведення в Україні судової реформи.

Читайте також Удар по корумпованій системі: Україна почала справжнє очищення судової влади

Деталі підписаних законів про ВРП

Перший документ передбачає внесення змін до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Мета цього закону – творити необхідну законодавчу основу для ефективної реформи судової системи. Крім того, він є важливим для продовження співпраці між Україною й Міжнародним валютним фондом, а також для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Документ враховує рекомендації Венеційської комісії від 9 жовтня 2020 року щодо реформи судової системи.

У законі прописані такі аспекти роботи Вищої ради правосуддя

Конкурсні засади добору кандидатів для призначення членом ВРП.

Утворення Етичної ради, яка має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення.

До складу Етичної ради входитимуть

3 судді або судді у відставці, запропоновані Радою суддів України;

1 людина, запропонована Радою прокурорів України;

1 особа, запропонована Радою адвокатів України;

1 представник, запропонована Президією Національної академії правових наук України.

Закон містить положення, відповідно до якого Етична рада протягом 6 місяців з дня її утворення має оцінити відповідність критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП. За результатами такого одноразового оцінювання Етична рада може рекомендувати органу, який призначив члена ВРП, звільнити його.

Визначено порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їхній правовий статус та повноваження.

Крім того, Зеленський підписав і другий закон – про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП.

Штрафи, які передбачає закон

За невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, члена ВРП або дисциплінарного інспектора щодо надання інформації, судової справи, розгляд якої закінчено, надання свідомо недостовірної інформації або невчасне надання такої інформації передбачений штраф.

Він становитиме від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 2 550 гривень).

Зверніть увагу Перша пішла: членкиня ВРП подає у відставку після нового закону