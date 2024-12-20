Трагическое известие сообщили в Делятинской общине Ивано-Франковской области, где защитник проживал на протяжении длительного времени, передает 24 Канал.

Смотрите также Погибла волонтер и писательница Евгения Духопельникова: когда и где состоится прощание

Что известно об Александре Петрике

В общине отметили, что 45-летний Александр Петрик родился и вырос в селе Житники Могилев-Подольского р-на Винницкой области. С 1997 года мужчина проживал на территории в поселке Делятин, где проходил военную службу.

Петрик был штаб-сержантом, старшим техником батареи управления и артиллерийской разведки воинской части А 4056.

С первых дней вторжения России стал на защиту Родины.

К сожалению, длительная хроническая болезнь унесла его жизнь ... Он умер 15 декабря 2024 года в результате длительной хронической болезни в стационаре Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова,

– говорится в сообщении.

У Александра осталась жена, дочь Анастасия и двое внуков, которые проживают в поселке Делятин.

Обратите внимание! О дате и времени прибытия в Делятин скорбного кортежа с телом Александра Петрика в общине сообщат дополнительно.

К слову, недавно стало известно о гибели отца и сына с Полтавщины, Анатолия и Евгения Шаповалов. Героям было 45 и 24 года соответственно.