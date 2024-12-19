Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лубенский городской совет.

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Отец и сын вместе вернулись на щите

Украинские защитники Анатолий Шаповал и его сын Евгений Шаповал вместе погибли во время выполнения боевого задания. 13 декабря 2024 года Герои получили несовместимые с жизнью ранения.

Как рассказали в Лубенском горсовете, Анатолий Шаповал – 45-летний защитник Украины. Он стал на защиту государства в 2019 году. Сейчас он был водителем противотанкового отделения роты огневой поддержки воинской части. Его 24-летний сын Евгений защищал государство вместе с отцом. Он был огнеметчиком роты огневой поддержки воинской части.

Анатолий Шаповал родился 10 февраля 1979 года в селе Терны на Полтавщине. Мужчина окончил Вязовскую общеобразовательную школу, получил профессию водителя-тракториста. Впоследствии он прошел службу в Вооруженных Силах Украины и после возвращения создал семью. Мужчина воспитывал 2 сыновей и работал в различных охранных и строительных фирмах Киева, а затем – водителем в агрокомпании "КЕРНЕЛ".

В 2019 году Анатолий решил стать на защиту Украины. Мужчина подписал контракт и проходил службу в местной воинской части на Полтавщине.

Его сыну Евгению Шаповалу 2 января могло бы исполниться 25 лет. Мужчина в 2015 году окончил Лубенскую общеобразовательную школу №4, а после – поступил в колледж. Параллельно юноша также учился в Киевском Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Мужчина поработал в Лубенском лесничестве, но в 2020 году решил присоединиться к отцу и также стал на защиту Украины.

Склоняем головы в глубокой скорби. Никакие слова не могут облегчить эту боль. Но кланяемся и искренне сочувствуем семье Героев: жене, маме, отцу, сыну, брату, всем родным и друзьям. Герои, воины-защитники отдали свою жизнь за наш покой, за то, чтобы мы видели новые рассветы и улыбки любимых людей, слышали пение птиц и детский смех,

– выражают уважение Героям в горсовете.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия и Евгения. Светлая и вечная память.

В горсовете добавили, что прощание с защитниками состоится 19 декабря.